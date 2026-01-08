Otter Tail augmente son dividende trimestriel ; les actions progressent

8 janvier - ** Les actions du fabricant de tuyaux en plastique Otter Tail OTTR.O augmentent de près de 2,3 % à environ 83,2 $

** La société basée à Fergus Falls, Minnesota, augmente son dividende trimestriel de 10% à environ 57,8 cents par action

** Le dividende du premier trimestre sera versé le 10 mars aux actionnaires inscrits le 13 février

** Un courtier sur trois considère l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; leur estimation médiane est de 83 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 9,9 % au cours de l'année écoulée