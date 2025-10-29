Otis en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N augmentent de près de 2,6 % à environ 93,7 $ dans les premiers échanges

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,05 $ pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street de 1 $, grâce à la baisse des impôts, à la réduction du nombre d'actions et à des mouvements de change favorables

** OTIS affiche un chiffre d'affaires net de 3,69 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes (3,65 milliards de dollars), grâce à de fortes commandes de modernisation qui ont soutenu la croissance de son segment des services

** Les ventes nettes de services de Co ont augmenté de 9% et les commandes de modernisation ont augmenté de 27% pour le trimestre

** La société relève le point médian de ses perspectives de BPA ajusté pour 2025 à 4,04-4,08 dollars, en hausse de 5 à 7 %, grâce à un carnet de commandes bien rempli pour la modernisation et à la reprise des nouveaux équipements

** En tenant compte des mouvements de la séance, OTIS est en hausse de 1,2 % depuis le début de l'année