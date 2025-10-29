 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 192,60
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Otis en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N augmentent de près de 2,6 % à environ 93,7 $ dans les premiers échanges

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,05 $ pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street de 1 $, grâce à la baisse des impôts, à la réduction du nombre d'actions et à des mouvements de change favorables

** OTIS affiche un chiffre d'affaires net de 3,69 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes (3,65 milliards de dollars), grâce à de fortes commandes de modernisation qui ont soutenu la croissance de son segment des services

** Les ventes nettes de services de Co ont augmenté de 9% et les commandes de modernisation ont augmenté de 27% pour le trimestre

** La société relève le point médian de ses perspectives de BPA ajusté pour 2025 à 4,04-4,08 dollars, en hausse de 5 à 7 %, grâce à un carnet de commandes bien rempli pour la modernisation et à la reprise des nouveaux équipements

** En tenant compte des mouvements de la séance, OTIS est en hausse de 1,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OTIS WORLDWIDE
91,926 USD NYSE +0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank