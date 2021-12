Ostrum AM veut sortir du pétrole et gaz non conventionnels d'ici 2030

(NEWSManagers.com) - Ostrum Asset Management, le principal affilié de la société de gestion multi-boutiques Natixis Investment Managers, a annoncé ce mardi la publication d'une nouvelle politique d'investissement sur le secteur du pétrole et du gaz pour le début de l'année 2022.

" Consciente de l'urgence climatique et de sa responsabilité en tant qu'investisseur de premier plan, Ostrum AM annonce une sortie complète, d'ici 2030, des activités d'exploration et de production pétrolières et gazières non conventionnelles et/ou controversées : celles qui s'appuient sur des procédés de fracturation (pétrole et gaz de schiste, liquides et gaz étanches) ou qui reposent sur les forages offshore ultra-profond, des forages en Arctique, ainsi que sur l'extraction de sables bitumineux, de méthane de houille et de pétrole extra-lourd" , affirme le gestionnaire français dans un communiqué.

Ainsi, dès 2022, la firme s'engage à ne plus faire de nouveaux investissements dans des sociétés dont plus de 10 % de la production concerne ces activités. Elle précise que cette politique s'étend aux entreprises impliquées dans toute la chaîne de valeur de la production (exploration, développement, exploitation) et qu'elle se réserve le droit d'abaisser encore ce seuil à l'avenir. Cette nouvelle politique d'Ostrum AM s'appliquera à l'ensemble des fonds ouverts qu'elle gère, mandats et fonds dédiés (sauf avis contraire de ses clients). La firme entend également très présente dans l'engagement et le dialogue avec les émetteurs du secteur pétrolier et du gaz, notamment sur l'adéquation de leur stratégie avec les recommandations de l'Agence Internationale de l'Environnement visant à satisfaire aux accords de Paris.

L'organisation non-gouvernementale Reclaim Finance a salué dans un communiqué les annonces d'Ostrum AM. Elle estime qu'avec cette nouvelle politique, l'affilié de Natixis IM va exclure 65% de la production et 62% de l'expansion pétro-gazière. L'ONG note néanmoins que les projets de gaz naturel liquéfié et de transport d'hydrocarbures (midstream) " restent absents des grands principes annoncés" par Ostrum AM.

" Ostrum AM envoie un message fort à la place de Paris sur l'urgence de pousser les entreprises pétro-gazières à mettre un terme à leurs velléités d'expansion dans les hydrocarbures et à sortir rapidement des secteurs les plus risqués. Nous attendons du gestionnaire d'actifs qu'il transforme l'essai en précisant les modalités de son engagement avec les entreprises restantes en portefeuille et fasse de l'arrêt de l'expansion le critère de vote majeur des assemblées générales de 2022 " a commenté Guillaume Pottier, chargé de campagne à Reclaim Finance.