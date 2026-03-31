OSMOSUN : Suspension du contrat de liquidité prolongée jusqu'au 31 décembre 2026

Chartres, le 31 mars 2026 - WATERA, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce que la suspension de son contrat de liquidité établi avec TP ICAP EUROPE, initialement prévue pour une durée de 6 mois jusqu'au 31 mars 2026, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WATERA (FR001400IUV6 – ALWTR FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/03/2026 :

26 748 titres

6 352,38 Euros en espèce

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

26 748 titres

6 352,38 euros en espèce

À PROPOS DE WATERA

Créé en 2014, WATERA (anciennement OSMOSUN) opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement du Groupe au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

CONTACTS

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