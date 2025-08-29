OSE Immunotherapeutics Réaffirme ses Priorités Stratégiques et Publie un Document Questions-Réponses Destiné aux Actionnaires pour Rétablir l’Information Avant l’Assemblée Générale

NANTES, France - 29 août 2025, 8h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), publie aujourd’hui un document Questions-Réponses complet à l’approche de son Assemblée Générale (AG) convoquée le 30 septembre 2025. Ce document fournit des informations claires et factuelles sur le financement, la gouvernance, le développement scientifique et la stratégie de l’entreprise.



La stratégie d’OSE Immunotherapeutics repose sur la valorisation de ses deux programmes phares, Tedopi® et Lusvertikimab, appelés à progresser grâce à une combinaison de partenariats stratégiques et de mécanismes de financement adaptés, tout en poursuivant le développement de ses activités de recherche. Ces programmes en phase avancée sont conçus pour générer une valeur significative et positionner OSE comme un acteur majeur de la biotech européenne, dans le domaine de l’immunothérapie en oncologie et inflammation.