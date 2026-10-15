OSE Immunotherapeutics présentera lors de la 10ème Chardan Annual Healthcare Conference

Nantes, France, 15 octobre 2026 – 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que son management présentera lors de la 10ème Annual Chardan Healthcare Conference, qui se tiendra le 20 octobre 2026 à New York (États-Unis).
Chardan’s 10th Annual Healthcare Conference
Mardi 20 octobre 2026
The Lotte New York Palace, New York, Etats-Unis
Marc Le Bozec, Directeur Général, présentera à 13h15 ET (19h15 CEST).
Le management tiendra également des réunions avec des investisseurs lors de la conférence.
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