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OSE Immunotherapeutics présentera lors de la 10ème Chardan Annual Healthcare Conference
information fournie par Boursorama CP 15/10/2026 à 07:30

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Nantes, France, 15 octobre 2026 – 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que son management présentera lors de la 10ème Annual Chardan Healthcare Conference, qui se tiendra le 20 octobre 2026 à New York (États-Unis).

Chardan’s 10th Annual Healthcare Conference
Mardi 20 octobre 2026
The Lotte New York Palace, New York, Etats-Unis

Marc Le Bozec, Directeur Général, présentera à 13h15 ET (19h15 CEST).
Le management tiendra également des réunions avec des investisseurs lors de la conférence.

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