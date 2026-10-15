Pernod Ricard: repli du chiffre d'affaires de 6% au 1T, marqué en Chine et aux Etats-Unis

( AFP / ERIC PIERMONT )

Pernod Ricard a vu son chiffre d'affaires reculer de 6% au premier trimestre de son exercice 2026/27, marqué par un recul en Chine et aux Etats-Unis mais aussi un effet périmètre lié à plusieurs cessions.

Le revenu trimestriel du géant des spiritueux s'élève à 2,23 milliards d'euros. A périmètre et taux change constants, c'est un repli de 0,9%, indique jeudi un communiqué du groupe, qui a cédé l'an dernier son whisky indien Imperial Blue ainsi que des vins.

Du fait notamment d'ajustements de stocks, son revenu recule de 10% aux États-Unis, son premier marché, et de 25% en Chine, son troisième, où l'"environnement macroéconomique" reste "difficile".

Pour autant, il observe "une amélioration de la dynamique et une croissance du chiffre d’affaires dans plusieurs marchés clés", notamment l'Inde où son chiffre d'affaires trimestriel est à +19% "porté par une demande soutenue et la poursuite de la premiumisation".

En Inde, des travaux préparatoires sont engagés en vue d’une éventuelle introduction en Bourse de Pernod Ricard India, ce qui a aussi généré un effet favorable de constitution de stocks ce trimestre, indique le groupe.

Toute décision de procéder à cette introduction en Bourse reste cependant soumise à l’approbation du conseil d’administration, précise-t-il.

Pernod Ricard confirme son objectif annuel d'"un chiffre d’affaires organique globalement stable".

"L’environnement mondial demeure volatil et incertain, notamment en raison de la poursuite des conflits en Europe et au Moyen-Orient et des pressions sur le coût de la vie dans certains marchés", souligne le groupe français, producteur de plus de 200 marques comme la vodka Absolut ou le whisky Jameson.

Sur ce premier trimestre, le conflit au Moyen-Orient a ainsi pesé sur le chiffre d’affaires notamment sur les marchés asiatiques des duty-free ("travel retail").