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OSE Immunotherapeutics organisera un webcast dédié à lusvertikimab avec des leaders d’opinion le 2 septembre 2026
information fournie par Boursorama CP 28/08/2026 à 07:30
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NANTES, France, le 28 août 2026, 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), annonce aujourd’hui que la Société organisera un webcast avec des experts internationaux des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) autour de son programme principal lusvertikimab le 2 septembre 2026 à 18h00 CET (12h00 ET).

La discussion se concentrera sur la biologie du récepteur de l’IL-7, les résultats prometteurs de l’étude clinique de Phase 2 CoTiKis dans la rectocolite hémorragique et les futurs plans de développement dans la pouchite chronique, avant de répondre aux questions de l’audience.

Les leaders d’opinion invités sont le Pr Laurent Peyrin-Biroulet, PhD, (CHRU de Nancy, France) et le Dr Maia Kayal, MS, (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York). Ils seront rejoints par Marc Le Bozec, Directeur Général et le Dr Aurore Morello, PhD, Directrice Scientifique, OSE Immunotherapeutics.

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