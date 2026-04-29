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Oruka Therapeutics en hausse après une émission d'actions de 700 millions de dollars revue à la hausse
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action d'Oruka Therapeutics ORKA.O a progressé de 1,7 % à 75,27 $ avant l'ouverture, après une levée de fonds par émission d'actions de 700 millions de dollars, supérieure aux prévisions ** La société biopharmaceutique a vendu mardi soir 9,66 millions d'actions à 72,50 dollars , soit une décote de 2 % par rapport au dernier cours ** L'action ORKA a clôturé en hausse de près de 11 % à 76,39 $ lundi après que le traitement contre le psoriasis de la société, l'anticorps monoclonal ORKA-001, ait atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire ** Après la clôture du marché lundi, la société a lancé une offre de 500 millions de dollars à des fins générales, notamment pour la R&D et le fonds de roulement, selon le prospectus

** Leerink, TD Cowen, Goldman Sachs, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file

** Avant l'offre, ORKA, basée à Menlo Park, en Californie, comptait environ 50,2 millions d'actions en circulation

** L'action ORKA a reculé de 3 % mardi, affichant tout de même une hausse de 144 % depuis le début de l'année

** Sur 14 analystes, 7 attribuent à l'action la note “achat fort” et 7 la note “achat”; le cours cible médian de 131 dollars est en hausse par rapport aux 60 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 13:13:09.

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