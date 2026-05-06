Orsted affiche un bénéfice inférieur aux estimations, le titre perd -3%
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:24
L'analyste note que les performances des différentes divisions ont été contrastées : l'éolien offshore a légèrement dépassé les prévisions (EBITDA 2 % par rapport aux prévisions), l'éolien terrestre a été le principal moteur de croissance ( 10 % par rapport aux prévisions), tandis que la division Bioénergie et Autres a sous-performé, en baisse d'environ 45 % par rapport aux attentes.
Oddo BHF souligne pour sa part que le bénéfice net ajusté a atteint 2 621 millions de couronnes danoises (-46 %), inférieur à ses estimations de 5 600 millions de couronnes danoises et au consensus à 4 815 millions de couronnes danoises.
Les prévisions pour l'exercice 2026 sont confirmées. Le groupe s'attend à un EBITDA supérieur à 28 milliards de couronnes danoises (hors partenariats/frais d'annulation) et des investissements de 50 à 55 milliards de couronnes danoises.
Oddo BHF estime que le groupe devrait bénéficier de la montée en puissance des parcs éoliens Greater Changhua 2b et 4 et Revolution Wind, dont la mise en service est prévue cette année, ainsi que du retour attendu à des conditions de vent normales et des économies de coûts.
Selon Oddo BHF, le report de la mise en service du parc éolien Borkum Riffgrund 3 au troisième trimestre 2026 (au lieu du premier trimestre) ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la trajectoire des résultats en 2026, car il y contribue déjà partiellement.
"Les résultats du premier trimestre 2026 confirment le profil de reprise des bénéfices intégré à notre modèle, les conditions de vent revenues à la normale et la montée en puissance des nouveaux projets venant soutenir la trajectoire vers les prévisions pour l'exercice 2026. Nous continuons de considérer qu'Ørsted est bien placée pour tenir ses engagements pour 2026, avec un risque de baisse limité sur les éléments non récurrents " indique le bureau d'analyse.
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