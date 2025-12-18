 Aller au contenu principal
Orla Mining atteint son plus haut niveau en 52 semaines grâce à la minéralisation aurifère de la mine Musselwhite
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions d'Orla Mining OLA.TO ont bondi jusqu'à 6,5 % pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines à 20,05 $CAN

** La société minière canadienne confirme que la minéralisation aurifère à haute teneur s'étend sur 2 km au-delà des opérations souterraines actuelles à la mine Musselwhite

** La société affirme que tous les programmes d'exploration prioritaires de 2025 se poursuivront jusqu'en 2026

** L'action a augmenté de près de 4 %, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à environ 146 %, en vue de la meilleure année depuis 2020

