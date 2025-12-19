Ipsen : le médicament expérimental contre la FOP ne passe la Phase II FALKON

Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt

Ipsen a annoncé vendredi ‍que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour ‌son médicament expérimental, le fidrisertib contre la ​fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), ⁠n'a pas atteint son critère principal, engendrant ⁠la ‍clôture de l'étude.

Le médicament ⁠devait permettre la réduction du volume de ​formation anormale de nouvelle matière osseuse (ossification hétérotopique ou ⁠OH) chez l'adulte ​et l'enfant atteints de ​FOP, ​par rapport au placebo, ​selon ⁠le communiqué.

Ipsen a toutefois déclaré que le fidrisertib avait été généralement bien ‌toléré, sans problème de sécurité dans le cadre de l'essai.

