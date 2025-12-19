Ipsen : le médicament expérimental contre la FOP ne passe la Phase II FALKON

Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt
Ipsen a annoncé vendredi que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour son médicament expérimental, le fidrisertib contre la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), n'a pas atteint son critère principal, engendrant la clôture de l'étude.
Le médicament devait permettre la réduction du volume de formation anormale de nouvelle matière osseuse (ossification hétérotopique ou OH) chez l'adulte et l'enfant atteints de FOP, par rapport au placebo, selon le communiqué.
Ipsen a toutefois déclaré que le fidrisertib avait été généralement bien toléré, sans problème de sécurité dans le cadre de l'essai.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
