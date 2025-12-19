Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT GROUP RENA.PA a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant cette notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé jeudi avoir finalisé l'opération d'acquisition des 35% restants du capital de sa coentreprise actuelle en Inde.

* SCOR SCOR.PA a annoncé jeudi renouveler son mécanisme de capital contingent pour trois ans, ce qui devrait apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros.

(Rédigé par Claude Chendjou)