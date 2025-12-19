*
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* RENAULT GROUP RENA.PA a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant cette notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.
* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé jeudi avoir finalisé l'opération d'acquisition des 35% restants du capital de sa coentreprise actuelle en Inde.
* SCOR SCOR.PA a annoncé jeudi renouveler son mécanisme de capital contingent pour trois ans, ce qui devrait apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:
(Rédigé par Claude Chendjou)
