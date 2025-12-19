 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT GROUP RENA.PA a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant cette notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé jeudi avoir finalisé l'opération d'acquisition des 35% restants du capital de sa coentreprise actuelle en Inde.

* SCOR SCOR.PA a annoncé jeudi renouveler son mécanisme de capital contingent pour trois ans, ce qui devrait apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XI0FX

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

RENAULT
35,690 EUR Euronext Paris -1,95%
SCHNEIDER ELECTRIC
234,150 EUR Euronext Paris +1,36%
SCOR
27,860 EUR Euronext Paris +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

