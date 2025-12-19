L'Europe vue dans le rouge, les investisseurs digèrent les annonces des banques centrales

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture après les gains de la veille, les investisseurs analysant les répercussions d'une série d'annonces de politique monétaire, notamment celle de la Banque centrale européenne (BCE), dont les prévisions économiques optimistes excluent probablement toute nouvelle baisse des taux à court terme.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ‍pourrait perdre 0,34% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dax à Francfort et de 0,33% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 est attendu sur une baisse de 0,46%.

A New York, les contrats à terme donnent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones, et de 0,04% pour le Standard & Poor's-500, tandis que le Nasdaq est vue en légère hausse (+0.15%), faisant preuve de prudence après que les données sur l'inflation ‌publiées jeudi ont alimenté les espoirs d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en 2026.

La politique monétaire marque la fin de la semaine et, bien qu'aucune des décisions annoncées par les banques centrales ces derniers jours n'ait été une grande surprise, les perspectives invitent à une certaine prudence avant les vacances de Noël.

En Europe, la BCE a maintenu jeudi, comme prévu, ses taux d'intérêt inchangés, un quatrième statu quo ​consécutif qui, accompagné de perspectives économiques optimistes pour le bloc, semble fermer la porte à de nouvelles baisses de taux à court terme. Les marchés ne prévoient qu'une faible probabilité de réduction pour toute l'année 2026.

La ⁠BCE a toutefois réaffirmé qu'elle fixerait ses taux "réunion après réunion", en fonction des données économiques, semblant atténuer les craintes d'une possible hausse des coûts d'emprunt comme l'a suggéré récemment Isabel Schnabel, l'un de ses membres.

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit ses taux jeudi, comme prévu, mais après un vote très serré et avec une certaine prudence quant au rythme de l'assouplissement ⁠futur, de sorte qu'aucune nouvelle baisse n'est désormais garantie avant juin 2026.

Les investisseurs réfléchissent également ‍aux données publiées jeudi par le ministère américain du Travail, qui montrent que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 2,7% en glissement ⁠annuel en novembre, bien moins que prévu (+3,1%). Les marchés d'actions ont salué jeudi ce ralentissement des prix, mais les perturbations causées par le "shutdown" du gouvernement américain dans la collecte des données et le calendrier de publication imposent un certain scepticisme aux opérateurs.

Les paris sur les baisses de taux de la Fed en 2026 n'ont que légèrement varié, avec la probabilité d'une réduction en janvier estimée à seulement 27%, tandis que celle de mars est passée à 58% contre 54% avant ​la publication des données.

La Banque du Japon (BoJ) a quant à elle décidé vendredi de relever ses taux d'intérêt, pour les porter à 0,75%, à un plus haut en trois décennies, et a dit être prête à les augmenter davantage, effectuant un grand pas supplémentaire vers la fin d'une politique ultra-accommodante avec des taux proches de zéro depuis des décennies.

Cette décision, largement attendue, illustre à quel point la banque centrale est convaincue que le Japon s'oriente vers une inflation durable ⁠de 2%, son objectif, dans le sillage de la hausse des salaires.

En France, une commission mixte paritaire (CMP) tentera vendredi de trouver un compromis sur le budget pour 2026, un texte qui devra, en cas d'accord, ​être approuvé avant Noël par un Parlement très divisé.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, les données sur ​l'inflation aux Etats-Unis ayant alimenté les attentes d'une poursuite ​de la baisse des taux de la Fed, tandis que les valeurs technologiques ont regagné du terrain.

L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,79%, et le Nasdaq Composite a avancé de son ​côté de 1,38%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 1,03%, tiré par les valeurs liées à l'intelligence ⁠artificielle (IA), dans le sillage de Wall Street la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,36% et le CSI 300 des grandes capitalisations gagne 0,38%, au bout d'une semaine marquée par la prudence des investisseurs dans l'attente de nouveaux signaux politiques.

La Bourse de Hong Kong progresse de 0,58%.

TAUX / CHANGES

Les rendements des bons du Trésor américain progressent vendredi après avoir reculé la veille en raison des données sur l'inflation du mois de novembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,3 points de base à 4,1393%. Celui de l'obligation à deux ans gagne près d'un point de base à 3,4687%.

Au Japon, le rendement des obligations à 10 ans a atteint jeudi 2,02%, son plus haut niveau depuis août 1999, après la ‌décision de la BoJ.

Sur le marché des changes, le yen a rapidement inversé ses gains après les annonces de la banque centrale et recule de 0,2% à 155,97 yens pour un dollar, la décision sur les taux étant largement anticipée.

Le billet vert gagne 0,09% face à un panier de devises de référence et l'euro recule de 0,02% à 1,1719 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent légèrement vendredi et s'apprêtent à enregistrer leur deuxième semaine consécutive de baisse, les perspectives d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine compensant les inquiétudes liées aux perturbations de l'approvisionnement causées par le blocus américain de pétroliers vénézuéliens.

Le Brent cède 0,27% à 59,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,23% à 56,02 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 DÉCEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Indice GfK sur le moral des janvier -23,2 -23,2

consommateurs

DE 07h00 Prix à la production novembre +0,1% +0,1%

- sur un an -2,2% -1,8%

GB 07h00 Ventes au détail novembre +0,4% -1,1%

- sur un an +0,9% +0,2%

FR 07h45 Prix à la production novembre n.d. +0,0%

- sur un an n.d. -0,8%

EZ 15h00 Confiance du consommateur décembre -14,0 -14,2

(flash)

USA 15h00 Indice du moral ‌des ménages décembre 53,4 53,3

de l'Université du Michigan

(définitif)

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)