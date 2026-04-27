Origin Energy annonce une baisse du chiffre d'affaires d'APLNG et met en garde contre une perte annuelle chez Octopus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre lié à la participation dans APLNG recule de 17 %

* Co revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 liées à sa participation dans Octopus Energy

* Le titre recule de 4,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mises à jour tout au long du texte, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, dernières évolutions du cours de l'action au paragraphe 2)

L'australien Origin Energy ORG.AX a annoncé lundi une baisse de 17 % du chiffre d'affaires du troisième trimestre provenant de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG et a mis en garde contre une perte annuelle liée à sa participation dans la société britannique Octopus Energy.

L'action du premier distributeur d'électricité et de gaz du pays en termes de capitalisation boursière a chuté de 4,5 % à 12,20 dollars australiens, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, et s'échangeait en baisse de 3,7 % à 04h16 GMT.

Origin a déclaré un chiffre d'affaires de 481 millions de dollars australiens (344,97 millions de dollars américains) provenant de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG (APLNG) dans le Queensland pour le trimestre de mars, en baisse de 17 % par rapport à l'année dernière et de 9 % par rapport au trimestre précédent.

Cette baisse est principalement due à une production moindre au sein du projet phare de gaz naturel liquéfié (LNG), reflétant deux jours de moins au cours du trimestre et une baisse de la production des gisements de gaz vieillissants, ce qui a également eu un impact sur les ventes.

Origin a indiqué que la production totale issue de ses parts dans le projet avait baissé de 3 % par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 45,2 pétajoules (PJ), tandis que les ventes totales ont reculé de 6 % à 43,8 PJ.

La guerre au Moyen-Orient a bouleversé l'approvisionnement en pétrole et en GNL et a provoqué une volatilité sur les marchés mondiaux des matières premières. Cependant, les contrats d'exportation à long terme d'Origin font que les fluctuations des prix du pétrole mettent du temps à se répercuter.

"Les variations des prix du pétrole ont un effet différé sur les contrats d'exportation à long terme d'Australia Pacific LNG, et nous ne prévoyons pas que cela se répercute sur les résultats avant l'exercice 2027", a déclaré le directeur général Frank Calabria.

"Le marché réagit aux signaux à court terme: une baisse séquentielle des revenus d’APLNG dans un environnement GNL volatil suffit à assombrir les perspectives, malgré la protection offerte par les contrats à long terme", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez Vantage Markets.

Origin a également averti que le résultat d'exploitation annuel provenant de sa participation dans Octopus Energy, le plus grand fournisseur d'électricité britannique en termes de part de marché, pourrait varier entre une perte de 70 millions de dollars australiens et un bénéfice de 30 millions de dollars australiens, ce qui est nettement inférieur à ses prévisions antérieures de 0 à 150 millions de dollars australiens.

"Cela s'explique principalement par les répercussions des changements réglementaires au Royaume-Uni ainsi que par les conditions météorologiques défavorables en février et mars au Royaume-Uni", a déclaré M. Calabria.

(1 $ = 1,3943 dollar australien)