Organon progresse, l'examen n'ayant révélé aucun problème dans les achats antérieurs de produits biosimilaires

20 février - ** Les actions de la société de soins de santé Organon OGN.N augmentent de 3,5 % à 7,78 $ avant le marché

** La société déclare qu'un examen indépendant n'a révélé aucun acte répréhensible dans la façon dont elle a enregistré les achats antérieurs de biosimilaires, qui sont des versions moins coûteuses de médicaments biologiques complexes

** La société déclare que le comité d'audit de son conseil d'administration a lancé l'examen après que des préoccupations aient été soulevées concernant le calendrier des achats antérieurs de biosimilaires; l'examen n'a pas révélé la nécessité de réviser les déclarations antérieures à la SEC

** La société affirme que le rapport annuel pour 2025 sera déposé dans les délais

** Les actions ont baissé de 52% en 2025