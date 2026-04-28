Orange signe un financement de €1,3 md avec CaixaBank et BNP Paribas pour le rachat de Scorefit

Orange ORAN.PA a annoncé mardi la signature d'un financement à cinq ans de 1,3 milliard d'euros avec CaixaBank CABK.MC et BNP Paribas BNPP.PA pour le rachat de Scorefit.

Scorefit, détenue à 100% par une filiale de BNP Paribas, possède des accès fibre achetés sur le marché de gros en France pour Orange.

Son rachat permettrait à Orange de simplifier la structure financière du groupe avec un effet valeur positif, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)