information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 18:49

Orange signe un financement de €1,3 md avec CaixaBank et BNP Paribas pour le rachat de Scorefit

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‌Orange a annoncé ​mardi la signature d'un financement à ​cinq ans de 1,3 ​milliard d'euros ⁠avec CaixaBank et ‌BNP Paribas pour le rachat de ​Scorefit.

Scorefit, ‌détenue à 100% ⁠par une filiale de BNP Paribas, ⁠possède ‌des accès fibre ⁠achetés sur ‌le marché ⁠de gros en France ⁠pour ‌Orange.

Son rachat permettrait à ​Orange ‌de simplifier la structure financière ​du groupe avec un ⁠effet valeur positif, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van ​Overstraeten)