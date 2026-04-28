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Orange sécurise un financement de 1,3 milliard d'euros pour racheter Scorefit
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:27

L'opérateur annonce la mise en place d'un financement de 1,3 MdEUR auprès de CaixaBank et BNP Paribas, dans le cadre du rachat de Scorefit. Ce financement, d'une maturité de cinq ans, a été obtenu à des conditions jugées attractives par le groupe.

Orange avait engagé des discussions avec ses partenaires bancaires afin de financer l'exercice de son option d'achat sur cette entité, actuellement détenue à 100% par une filiale de BNP Paribas. Scorefit détient des accès fibre acquis sur le marché de gros en France pour le compte d'Orange.

Cette opération doit permettre de simplifier la structure financière du groupe, avec un impact positif en termes de création de valeur.

Elle s'inscrit plus largement dans le cadre de la stratégie présentée lors du Capital Markets Day, visant à accompagner la transition du cuivre vers la fibre.

Orange souligne que ces initiatives contribuent également à renforcer sa flexibilité financière, dans le cadre de son plan d'efficacité.

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