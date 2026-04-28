Orange sécurise un financement de 1,3 milliard d'euros pour racheter Scorefit
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:27
Orange avait engagé des discussions avec ses partenaires bancaires afin de financer l'exercice de son option d'achat sur cette entité, actuellement détenue à 100% par une filiale de BNP Paribas. Scorefit détient des accès fibre acquis sur le marché de gros en France pour le compte d'Orange.
Cette opération doit permettre de simplifier la structure financière du groupe, avec un impact positif en termes de création de valeur.
Elle s'inscrit plus largement dans le cadre de la stratégie présentée lors du Capital Markets Day, visant à accompagner la transition du cuivre vers la fibre.
Orange souligne que ces initiatives contribuent également à renforcer sa flexibilité financière, dans le cadre de son plan d'efficacité.
Valeurs associées
|17,4050 EUR
|Euronext Paris
|-0,63%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite
-
L'action Airbus progresse mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au cours du premier trimestre, ... Lire la suite
-
La France recommande mercredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que possible" en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes touaregs. ... Lire la suite
-
Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer