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Orange : puissant rebond jusque vers 17,15 EUR
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 12:09
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Dopé par ses trimestriels -et son statut de valeur refuge face au plongeon des semiconducteurs- Orange bénéficie d'un puissant rebond jusque vers 17,15 EUR, l'ex-plancher du 17 avril.

La hausse pourrait se prolonger en direction de 17,39 EUR, ex-"gap" du 17 juin et niveau où gravite actuellement la MM100.

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ORANGE
17,175 EUR Euronext Paris +4,63%
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