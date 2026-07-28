Orange : puissant rebond jusque vers 17,15 EUR

Dopé par ses trimestriels -et son statut de valeur refuge face au plongeon des semiconducteurs- Orange bénéficie d'un puissant rebond jusque vers 17,15 EUR, l'ex-plancher du 17 avril.

La hausse pourrait se prolonger en direction de 17,39 EUR, ex-"gap" du 17 juin et niveau où gravite actuellement la MM100.