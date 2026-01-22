 Aller au contenu principal
Orange : le franchissement des 15E marquerait un nouveau tournant
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:11

Orange a une fois de plus rebondi mi-décembre sur un support qui gravite vers 13,60E.
Le titre a échoué à 2 reprises sous 14,7 puis 14,8E successivement début puis mi-janvier, les 14,35E figurant comme support court terme.
Le débordement des 15E n'a jamais semblé aussi aisé depuis le 25 novembre 2019 (et quel chemin parcouru depuis le plancher des 9,4E de mi-décembre 2024).
Au-delà de 15E, Orange visera l'ex-zénith des 16,80 du 30 novembre 2015, puis les 17,5E.
En cas d'enfoncement des 14E (MM100), la meilleure zone de soutien se dessine vers 13,20E.

