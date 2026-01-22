Orange : le franchissement des 15E marquerait un nouveau tournant
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:11
Le titre a échoué à 2 reprises sous 14,7 puis 14,8E successivement début puis mi-janvier, les 14,35E figurant comme support court terme.
Le débordement des 15E n'a jamais semblé aussi aisé depuis le 25 novembre 2019 (et quel chemin parcouru depuis le plancher des 9,4E de mi-décembre 2024).
Au-delà de 15E, Orange visera l'ex-zénith des 16,80 du 30 novembre 2015, puis les 17,5E.
En cas d'enfoncement des 14E (MM100), la meilleure zone de soutien se dessine vers 13,20E.
Valeurs associées
|14,9450 EUR
|Euronext Paris
|+3,97%
A lire aussi
-
La piste intrafamiliale est privilégiée à Nice au lendemain de l'assassinat d'une jeune femme dans une voiture devant son bébé, un acte "barbare", selon les candidats aux municipales, qui a conduit plusieurs d'entre eux à suspendre leur campagne jusqu'à dimanche. ... Lire la suite
-
Tesla en hausse après que Musk a déclaré qu'elle a commencé des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 22 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 3,6 % à 447,07 ... Lire la suite
-
Le chef des Gardiens de la Révolution d'Iran a averti jeudi Washington que ses forces avaient "le doigt sur la gâchette" après plusieurs semaines de manifestations et de répression en Iran, Donald Trump jugeant lui que Téhéran était disposé "à parler". Devant le ... Lire la suite
-
Alors que des affrontements se poursuivent dans la région voisine du Kordofan, le Premier ministre soudanais a annoncé le retour du gouvernement pro-armée dans la capitale après près de trois années d'exil. Un retour qui veut marquer le début de la reconstruction ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer