Orange et Crédit Agricole s'intéressent à Mythos

Selon des informations du média Le Monde, Orange et Crédit Agricole négocieraient un accès à Mythos, le logiciel d'intelligence artificielle d'Anthropic destiné à la cybersécurité avancée.

Crédit Agricole serait l'une des entreprises françaises a vouloir travailler avec Anthropic. Selon L'Usine Digitale, la banque est en contacts avec la société américaine "notamment sur les questions cyber" et est "en train de rentrer dans le projet Glasswing" explique son directeur de la transformation technologique au média dédié à l'actualité du secteur numérique et de la tech.

Glasswing est un projet ultra-sécurisé visant à utiliser l'IA pour détecter et corriger massivement les failles informatiques mondiales avant que les cybercriminels ne les exploitent. Il est destiné à un cercle restreint d'environ 200 organisations de confiance (géants de la tech, opérateurs d'infrastructures critiques comme dans la finance, l'énergie ou la santé, et à des institutions et agences étatiques).

De son côté, selon Le Monde, Orange est en discussions avec Anthropic, mais l'opérateur télécom n'a pas souhaité s'exprimer.