Orange, Equitix et MDM s'allient pour renforcer la connectivité numérique européenne

Orange ( 0,47%), le fonds d'investissement Equitix et le spécialiste irlandais des câbles sous-marins MDM annoncent la création d'une coentreprise pour développer Pisces, un câble sous-marin de 3 125 kilomètres reliant l'Irlande, la France, l'Espagne et le Portugal.

Dotée de 16 paires de fibres optiques, cette infrastructure à très haut débit vise à renforcer la connectivité et la résilience des réseaux européens, tout en offrant une alternative aux liaisons transitant par le Royaume-Uni.

Destiné notamment à répondre aux besoins croissants des acteurs du cloud, des centres de données et de l'intelligence artificielle, Pisces proposera un accès ouvert à l'ensemble des opérateurs. Soutenu financièrement par l'Union européenne dans le cadre du programme Connecting Europe Facility (CEF), le projet s'inscrit dans une démarche de renforcement de la souveraineté numérique européenne. La coentreprise sera dirigée par Carine Romanetti, tandis que le déploiement du câble est prévu en 2028.