Orange dévoile les résultats de son offre de rachat sur deux souches hybrides

Le groupe ( 0,03%) a annoncé les résultats de l'offre de rachat lancée le 15 juin 2026 sur deux souches d'obligations hybrides super-subordonnées à durée indéterminée.

Concernant la souche venant à première date de refixation en octobre 2026, dont environ 500 millions d'euros restaient en circulation, les porteurs ont apporté 254 millions de titres à l'offre. Orange a accepté l'intégralité des obligations présentées au prix de 100,650% du nominal. À l'issue de l'opération, l'encours de cette souche sera ramené à 246 millions d'euros.

S'agissant de la souche assortie d'une première date de refixation en mars 2027 dont l'encours s'élevait à 350 millions d'euros, un total de 102,6 millions d'euros a été apporté et intégralement accepté par le groupe au prix de 99,150% du nominal. L'encours résiduel ressortira ainsi à 247,4 millions d'euros après règlement.

Au total, Orange aura racheté 356,6 millions d'euros de dette hybride dans le cadre de cette opération. Le règlement de l'offre est attendu le 25 juin 2026.