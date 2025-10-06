 Aller au contenu principal
Orange Cyberdefense intègre l'intelligence artificielle de Qevlar AI
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:00

Orange Cyberdefense annonce un partenariat avec Qevlar AI afin d'intégrer sa technologie d'intelligence artificielle dans ses Centres Opérationnels de Sécurité (SOC). Cette collaboration vise à améliorer la détection, l'analyse et la remédiation des menaces grâce à la combinaison de la base de renseignement Cyber Threat Intelligence d'Orange et du moteur IA de Qevlar.

Selon Frédéric Zink, directeur général d'Orange Cyberdefense France, ce partenariat 'associe les intelligences humaines et artificielle pour détecter plus rapidement et précisément les menaces'.

Cette intégration permettra d'accroître la réactivité face aux attaques, d'analyser plus finement les signaux faibles et de renforcer la prévention pour les clients de services de sécurité managés.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ORANGE
13,1800 EUR Euronext Paris -1,05%
