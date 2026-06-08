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Orange contrôle 100% de l'espagnol MasOrange
information fournie par Boursorama avec AFP 08/06/2026 à 19:57

( AFP / THIBAUD MORITZ )

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant français des télécoms Orange a annoncé lundi être devenu actionnaire à 100% de l'opérateur espagnol MasOrange, dont il détenait déjà 50%, renforçant ainsi ses positions en Espagne, son deuxième marché.

"Orange annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 50%" détenue par le fonds d'investissement britannique Lorca dans MasOrange, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cette opération intervient à la suite d'un accord passé en 2025 visant à acquérir l'intégralité de MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire, a-t-il ajouté, en précisant avoir obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires, notamment celle de la Commission européenne.

MasOrange est le premier opérateur en Espagne avec 26 millions de clients mobiles et 7,1 millions de clients haut débit fixe à la fin du premier trimestre.

Il est né du mariage annoncé en 2022 par Orange et son rival espagnol MasMovil, racheté depuis par le fonds d'investissement Lorca.

"La pleine acquisition de MasOrange est une étape stratégique de notre plan Trust the future et renforce la position d'Orange en Espagne, notre deuxième marché en Europe", s'est félicité Christel Heydemann, la directrice générale d'Orange, citée par le communiqué.

"Elle ouvre la voie à des synergies industrielles, opérationnelles et commerciales accélérées, favorisant une création de valeur plus importante", selon elle.

Le directeur général de MasOrange, Meinrad Spenger, va rejoindre le Comité exécutif d'Orange, indique le communiqué.

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