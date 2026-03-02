 Aller au contenu principal
Orange Business et Tech Mahindra en négociations exclusives en vue d'un partenariat stratégique
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 07:56

Orange Business, la division entreprise du groupe Orange ORAN.PA , a déclaré lundi avoir entamé des négociations exclusives avec l'entreprise indienne Tech Mahindra TEML.NS en vue de sceller un partenariat stratégique sans prise de participation.

Dans un communiqué, Orange Business a déclaré que ce projet de partenariat, d'une durée de cinq ans, vise à "accélérer la mise sur le marché de solutions de nouvelle génération pour des clients internationaux".

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

