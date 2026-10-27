Orange bien orienté, Berenberg conforté dans son optimisme

Orange gagne 0,39% à la Bourse de Paris, porté par la publication de résultats trimestriels en progression, à la faveur du dynamisme de ses activités en Afrique et au Moyen-Orient et de l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle.

À la suite de cette publication, Berenberg conserve sa recommandation à l'achat sur Orange, assortie d'un objectif de cours de 20 euros. Le bureau d'études souligne la solidité des résultats trimestriels, légèrement supérieurs aux attentes, ainsi que le nouveau relèvement des perspectives annuelles.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Orange a progressé de 3,6% sur un an, à 12,2 milliards d'euros, porté par la croissance de l'ensemble de ses zones géographiques et par une hausse de 3,3% des revenus des services de détail. L'Afrique et le Moyen-Orient se sont une nouvelle fois distingués, avec une croissance de 14,2%, tandis que les revenus ont augmenté de 5,3% dans la région Europe, de 3,5% en Espagne et de 0,5% en France. À fin septembre, le groupe comptait plus de 367 millions d'accès clients.

La rentabilité opérationnelle a également poursuivi son amélioration. L'EBITDAaL a augmenté de 4,6%, à 4,1 milliards d'euros, tandis que les

investissements (eCAPEX) se sont établis à 1,7 milliard d'euros. Le cash-flow opérationnel, mesuré par l'EBITDAaL diminué des eCAPEX, a ainsi progressé de 10,3% sur le trimestre. Selon Berenberg, le chiffre d'affaires, l'EBITDAaL et l'EBITDAaL après investissements sont ressortis environ 1% au-dessus du consensus.

Des perspectives annuelles une nouvelle fois rehaussées

Orange vise désormais une croissance de son EBITDAaL supérieure à 4,5% en 2026, contre plus de 4% précédemment. Cette nouvelle prévision dépasse le consensus de marché, qui tablait sur une progression de 4,4%, selon Berenberg.

Les autres objectifs financiers sont maintenus, notamment un cash-flow organique d'environ 4,3 milliards d'euros, des investissements représentant près de 15% du chiffre d'affaires et un ratio d'endettement net sur EBITDAaL d'environ 2 fois à moyen terme. Le groupe confirme également son intention de distribuer un dividende de 0,79 euro par action au titre de 2026, dont un acompte de 0,30 euro sera versé le 3 décembre prochain.

En France, Orange bénéficie d'une amélioration de ses recrutements d'abonnés et d'une diminution du taux de résiliation, même si le revenu moyen par abonné reste sous pression. En Espagne, la croissance du chiffre d'affaires repose notamment sur la vigueur des ventes d'équipements, alors que les revenus des services de détail demeurent en recul.

La division Orange Business continue également d'évoluer dans un environnement difficile. Le recul de son chiffre d'affaires s'est toutefois légèrement atténué au troisième trimestre, à 3,2%, contre 3,5% au trimestre précédent.