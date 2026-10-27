Les grands médias norvégiens saisissent la justice pour empêcher Meta d'exploiter leurs contenus

Contacté par l'AFP, Meta a de son côté affirmé avoir retardé l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'utilisation jusqu'au 20 novembre afin de se "donner davantage de temps pour expliquer à (ses) partenaires et aux parties prenantes ce qui change et ce qui ne change pas". ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les grands médias norvégiens ont annoncé mardi avoir saisi la justice pour demander une injonction provisoire visant à empêcher Meta d'appliquer de nouvelles conditions d'utilisation qu'ils accusent de menacer leurs droits sur leurs contenus journalistiques.

Selon ces médias, les conditions censées entrer en vigueur le 20 novembre donneraient à Meta (Facebook, Instagram) le droit de collecter leurs articles, photos et vidéos, y compris derrière un mur payant, et de s'en servir notamment pour développer des produits d'intelligence artificielle.

"La crainte est que les entreprises (Facebook, Instagram, ndlr) utilisent ce pouvoir pour s'assurer des droits sur les contenus journalistiques", a expliqué la présidente de l'Association norvégienne des entreprises de médias (MBL), Lene Eltvik Vindfeld, dans un communiqué.

"Résultat : Meta utilise les investissements des groupes de médias pour développer des services d'intelligence artificielle qui leur font directement concurrence. C'est à la fois inacceptable et cela fausse la concurrence", a-t-elle ajouté.

Selon les plaignants, les nouvelles conditions d'utilisation de Meta s'appliqueraient à tous les propriétaires de comptes professionnels --médias mais aussi entreprises et commerces-- et ne leur laisseraient aucune option pour s'y opposer, sinon que supprimer leurs comptes.

Ils disent avoir déposé devant le tribunal d'Oslo une demande d'injonction provisoire contre l'entrée en vigueur de ces conditions d'utilisation en attendant un jugement sur le fond.

Parmi les plaignants figurent le groupe d'audiovisuel public NRK, les groupes de médias Schibsted, Amedia, Polaris et Aller, ou encore l'agence norvégienne NTB.

Contacté par l'AFP, Meta a de son côté affirmé avoir retardé l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'utilisation jusqu'au 20 novembre afin de se "donner davantage de temps pour expliquer à (ses) partenaires et aux parties prenantes ce qui change et ce qui ne change pas".

Le 14 octobre, MBL et NRK avaient aussi menacé de poursuivre Meta en justice, accusant le géant américain de tirer profit de publicités frauduleuses usurpant leur identité pour escroquer les internautes.