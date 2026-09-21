Orange Belgium nomme Jeroen Degadt Chief Enterprise Officer au Comité exécutif

La société a annoncé la nomination de Jeroen Degadt au poste de Chief Enterprise Officer et membre du Comité exécutif, avec prise d'effet au 1?? octobre 2026. Ce changement au sein de la direction vise à soutenir la stratégie "Trust the future" de l'entreprise.

Jeroen Degadt succède à Werner De Laet, qui quitte ses fonctions après plus de 28 ans au service du Groupe Orange pour se consacrer à de nouveaux projets. Werner De Laet dirigeait la division B2B d'Orange Belgium depuis 2019, après avoir occupé les postes de directeur financier de Mobistar (de 2006 à 2013), CEO d'Orange Luxembourg (de 2013 à 2016) et Chief Wholesale & Innovation Officer d'Orange Belgium (de 2016 à 2019).

Titulaire d'un master d'ingénieur industriel (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven de Gand) et d'un master en économie appliquée (Université de Gand), Jeroen Degadt apporte près de 22 ans d'expérience dans les télécommunications en Belgique. Il a effectué 18 ans de sa carrière chez Belgacom/Proximus à des postes de direction stratégique et opérationnelle, avant de prendre la direction générale de DIGI Belgium de juillet 2023 à juin 2026. Il aura désormais la charge du développement des solutions et services destinés aux clients professionnels et institutionnels.