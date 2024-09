Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: associé à Génération 2024 dans le cadre des jeux information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 13:56









(CercleFinance.com) - Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont débuté, Orange, en tant que Partenaire Premium et fournisseur officiel, annonce être mobilisé pour connecter la ville et 'accompagner la fête populaire'.



Dans ce contexte, Orange s'est naturellement associé au programme 'Génération 2024' dont l'ambition est de faire porter un autre regard sur le handicap aux jeunes générations.



Ce sont ainsi 8000 jeunes franciliens accompagnés par la communauté éducative et diverses associations qui iront découvrir les sports paralympiques, grâce à Orange.







Valeurs associées ORANGE 10,47 EUR Euronext Paris -0,05%