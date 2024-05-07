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Orange annule la désignation d'un administrateur représentant les salariés actionnaires
information fournie par Reuters 07/05/2024 à 08:55

Orange SA ORAN.PA :

* ANNONCE LE RETRAIT DE LA RÉSOLUTION VISANT À LA DÉSIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES, À LA SUITE D'UNE DÉCISION DE JUSTICE

* LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE A ANNULÉ LE SECOND TOUR DE LA PRÉCONSULTATION VISANT À DÉSIGNER LE CANDIDAT À L'ÉLECTION AU MANDAT DE REPRÉSENTANT DES SALARIÉS ACTIONNAIRES AU CONSEIL

* TRIBUNAL A NOTAMMENT CONSIDÉRÉ QUE LA CAMPAGNE AUTOUR DE CETTE PRÉCONSULTATION NE S'ÉTAIT PAS DÉROULÉE SELON DES PRINCIPES ÉTHIQUES ET DE LOYAUTÉ

* LE CONSEIL A DEMANDÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE RELANCER UNE PROCÉDURE AFIN DE POUVOIR PRÉSENTER À UNE FUTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES UNE CANDIDATURE POUR CE MANDAT

Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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