Orange annule la désignation d'un administrateur représentant les salariés actionnaires

Orange SA ORAN.PA :
* ANNONCE LE RETRAIT DE LA RÉSOLUTION VISANT À LA DÉSIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES, À LA SUITE D'UNE DÉCISION DE JUSTICE
* LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE A ANNULÉ LE SECOND TOUR DE LA PRÉCONSULTATION VISANT À DÉSIGNER LE CANDIDAT À L'ÉLECTION AU MANDAT DE REPRÉSENTANT DES SALARIÉS ACTIONNAIRES AU CONSEIL
* TRIBUNAL A NOTAMMENT CONSIDÉRÉ QUE LA CAMPAGNE AUTOUR DE CETTE PRÉCONSULTATION NE S'ÉTAIT PAS DÉROULÉE SELON DES PRINCIPES ÉTHIQUES ET DE LOYAUTÉ
* LE CONSEIL A DEMANDÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE RELANCER UNE PROCÉDURE AFIN DE POUVOIR PRÉSENTER À UNE FUTURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES UNE CANDIDATURE POUR CE MANDAT
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(Rédaction de Gdansk)
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