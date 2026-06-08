Orange a finalisé l'acquisition de la participation de 50% de Lorca dans MasOrange

Orange annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 50 % détenue par Lorca dans MasOrange, sa co-entreprise en Espagne.

Le Groupe détient désormais 100 % du capital de l'opérateur et consolidera désormais l'intégralité des résultats de MasOrange dans ses comptes..

Cette opération intervient à la suite de la signature d'un accord avec Lorca le 12 décembre 2025 visant à acquérir l'intégralité de MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire.

A la fin du premier trimestre 2026, MasOrange comptait 26 millions de clients mobiles et 7,1 millions de clients haut débit fixe.

Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange, a déclaré : " La pleine acquisition de MasOrange ouvre la voie à des synergies industrielles, opérationnelles et commerciales accélérées, favorisant une création de valeur plus importante. "