Oracle voit l'essor de l'IA jusqu'en 2027 au moins, ce qui fait grimper ses actions de 8 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La stratégie de centre de données IA d'Oracle fait grimper les prévisions de revenus à 90 milliards de dollars d'ici 2027

* Le RPO augmente de 325 % en glissement annuel pour atteindre 553 milliards de dollars au 3e trimestre, dépassant les estimations

* Les marges cloud d'Oracle devraient s'améliorer avec les services de base de données

(Ajout de citations de la conférence téléphonique, contexte sur les partenaires) par Juby Babu et Stephen Nellis

Oracle ORCL.N a prédit mardi que le boom des centres de données d'IA propulsera ses revenus au-dessus des estimations de Wall Street jusqu'en 2027, faisant grimper ses actions de 8,3 % dans les échanges prolongés.

Les résultats contribuent à apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que la coûteuse poussée de plusieurs milliards de dollars d'Oracle dans l'informatique de l'IA ne génère pas de bénéfices assez rapidement. Oracle a opéré un virage spectaculaire vers la construction de centres de données pour des partenaires tels qu'OpenAI et Meta, tout en procédant à des licenciements alors qu'elle utilise des équipes d'ingénieurs plus réduites et des outils de codage de l'IA pour déployer de nouveaux logiciels pour sa clientèle de longue date, les grandes entreprises.

Les obligations de performance restantes (RPO), un indicateur clé des futurs revenus contractuels, ont augmenté de 325 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 553 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation de 540,37 milliards de dollars de quatre analystes de Visible Alpha. Oracle avait déclaré un RPO de 523 milliards de dollars au trimestre précédent.

La majeure partie de l'augmentation du RPO au cours du trimestre est liée à des contrats d'IA à grande échelle où Oracle, qui a beaucoup emprunté , "ne s'attend pas à devoir lever des fonds supplémentaires", a déclaré la société dans un communiqué.

La société a également relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2027 à 90 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 86,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Le trimestre d'Oracle est un succès et un test de résistance pour le commerce de l'IA", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer. "En tant qu'acteur majeur le plus exposé à la dette dans l'infrastructure de l'IA, Oracle est le canari dans la mine de charbon et ce rapport suggère qu'il y a une santé sous-jacente dans les dépenses d'IA au-delà du battage médiatique."

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Clay Magouyrk, l'un des deux directeurs généraux d'Oracle, a déclaré que les marges de l'entreprise sur son activité cloud devraient s'améliorer avec le temps. Il a réitéré les prévisions précédentes de l'entreprise, affirmant que la location de puces d'intelligence artificielle auprès de partenaires tels que Nvidia permettrait de dégager des marges de 30 à 40 %.

Mais il a déclaré que 10 à 20 % des dépenses des clients avec l'unité cloud d'Oracle iraient vers d'autres services, qui pourraient également inclure son activité de base de données qui a des marges brutes de 60 à 80 %.

"Lorsque vous combinez tous ces éléments, le profil de marge global de (Oracle Cloud Infrastructure) continue à se renforcer et à croître rapidement", a déclaré M. Magouyrk.

La stratégie de l'entreprise visant à construire des centres de données l'aide à s'approprier une part du marché en plein essor de l'IA. Oracle a dépensé des sommes considérables pour étendre son infrastructure cloud afin de prendre en charge les charges de travail d'IA générative, en concurrence avec des hyperscalers tels que AWS d'Amazon AMZN.O et Azure de Microsoft MSFT.O pour attirer des clients.

Lors de la conférence téléphonique, le cofondateur et président exécutif d'Oracle, Larry Ellison, a également déclaré que la vague d'inquiétude des investisseurs selon laquelle les outils de codage de l'IA affaibliraient la demande de logiciels d'entreprise ne devrait pas s'appliquer à Oracle, car l'entreprise adopte ces outils en utilisant de petites équipes d'ingénieurs pour créer de nouveaux produits logiciels en tant que service (SaaS).

"Dieu merci, nous disposons aujourd'hui de ces outils de codage qui nous permettent de créer un ensemble complet de logiciels - des logiciels basés sur des agents pour automatiser un écosystème complet comme les soins de santé ou les services financiers", a déclaré M. Ellison. "C'est pourquoi nous pensons que l'apocalypse SaaS s'applique à d'autres, mais pas à Oracle."

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 28 février, contre une estimation moyenne des analystes de 16,91 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Pour son quatrième trimestre fiscal en cours, Oracle prévoit des bénéfices ajustés compris entre 1,96 et 2,00 dollars américains, supérieurs aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,94 dollar par action.

La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal de 19 % à 21 % en dollars américains, conformément aux estimations des analystes qui tablent sur une croissance de 20,2 % à 19,12 milliards de dollars. De même, Oracle prévoit une croissance du chiffre d'affaires du cloud de 46 % à 50 % en dollars américains, ce qui correspond également aux estimations de 48 %, à 9,98 milliards de dollars.