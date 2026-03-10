Oracle voit l'essor de l'IA au moins jusqu'en 2027, ce qui fait grimper ses actions de 8 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des estimations pour le quatrième trimestre fiscal, des citations d'analystes) par Juby Babu et Stephen Nellis

Oracle ORCL.N a prédit mardi que le boom des centres de données d'intelligence artificielle fera grimper son chiffre d'affaires au-dessus des estimations de Wall Street au moins jusqu'en 2027, faisant grimper ses actions de 8 % dans les échanges prolongés.

Les résultats contribuent à apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que l'investissement coûteux de plusieurs milliards de dollars d'Oracle dans l'informatique d'IA ne génère pas de bénéfices assez rapidement.

Les obligations de performance restantes (RPO), un indicateur clé des futurs revenus contractuels, ont augmenté de 325% par rapport à l'année dernière pour atteindre 553 milliards de dollars, dépassant les estimations de 540,37 milliards de dollars de quatre analystes de Visible Alpha.

La majeure partie de l'augmentation du RPO au cours du trimestre est liée à des contrats d'IA à grande échelle pour lesquels Oracle "ne s'attend pas à devoir lever des fonds supplémentaires", a déclaré la société dans un communiqué.

La société a également relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2027 à 90 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 86,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. "Le trimestre d'Oracle est un succès et un test de résistance pour lesecteur de l'IA", a déclaré Jacob Bourne, analyste chezeMarketer . "En tant qu'acteur majeur le plus exposé à la dette dans l'infrastructure de l'IA, Oracle est le canari dans la mine de charbon et ce rapport suggère qu'il y a une santé sous-jacente dans les dépenses d'IA au-delà du battage médiatique."

Longtemps connu pour ses logiciels de base de données et ses applications d'entreprise pour la finance, Oracle s'est repositionné ces dernières années en tant que concurrent de l'infrastructure de cloud computing après avoir recruté des cadres clés de ses rivaux.

La stratégie de l'entreprise visant à construire des centres de données l'aide à s'emparer d'une part du marché en plein essor de l'IA. Oracle a engagé des dépenses considérables pour développer son infrastructure cloud afin de prendre en charge les charges de travail d'IA générative, rivalisant ainsi avec les hyperscalers tels qu'Amazon AMZN.O AWS et Microsoft

MSFT.O Azure pour attirer des clients.

Oracle a également déclaré qu'il avait restructuré ses équipes de développement de produits, car la nouvelle technologie de génération de code d'IA lui permet de construire plus de logiciels en moins de temps et avec moins de personnel.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,19 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 16,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour son quatrième trimestre fiscal en cours, Oracle prévoit des bénéfices ajustés compris entre 1,96 et 2,00 dollars américains, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 1,94 dollar par action.

La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal de 19 % à 21 % en dollars américains, en ligne avec les estimations des analystes qui tablent sur une croissance de 20,2 % à 19,12 milliards de dollars. De même, Oracle prévoit une croissance des revenus du cloud de 46 % à 50 % en dollars américains, ce qui correspond également aux estimations de 48 % à 9,98 milliards de dollars, selon les données de LSEG.