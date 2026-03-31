Oracle supprime des milliers d'emplois pour financer son virage vers l'IA
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:23
Selon des informations de Business Insider, Oracle a lancé une vague de licenciements portant sur plusieurs milliers de postes, sans en préciser l'ampleur exacte, sur un total d'environ 162 000 employés. Cette décision intervient dans un contexte de transformation stratégique, alors que l'entreprise intensifie ses investissements dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Le titre est en recul de 27% depuis le début de l'année, les investisseurs s'inquiétant à la fois de la concurrence accrue et du poids de ces dépenses sur les flux de trésorerie.
Le groupe renforce ses capacités dans le cloud en développant des centres de données capables de gérer les charges de travail liées à l'IA, tout en continuant de s'appuyer sur son activité historique de bases de données. Cette stratégie s'appuie notamment sur un partenariat majeur avec OpenAI, qui a contribué à faire bondir les engagements de revenus futurs à 455 milliards de dollars, en hausse de 359%.
Parallèlement, Oracle a procédé à des ajustements de gouvernance, avec la désignation de nouveaux dirigeants pour accompagner cette transition. La réduction des effectifs illustre les arbitrages opérés par les grandes entreprises technologiques, qui réorientent leurs ressources vers les segments jugés les plus stratégiques, en particulier l'intelligence artificielle.
Valeurs associées
|145,785 USD
|NYSE
|+5,06%
A lire aussi
-
L'autorité britannique de la concurrence va ouvrir une enquête sur les logiciels professionnels de Microsoft , dans le cadre de nouvelles mesures visant à lutter contre la position dominante des géants du secteur, a-t-elle annoncé mardi. Cette enquête visera à ... Lire la suite
-
Le rachat par L'Oréal de la division beauté de Kering - une opération à 4 milliards d'euros -, a été finalisé après le feu vert des autorités de la concurrence, ont annoncé mardi les deux groupes français dans des communiqués distincts. L'accord, annoncé en octobre ... Lire la suite
-
Le fonds Irenic Capital Management prend une participation dans Snap et appelle à une transformation stratégique. Les investisseurs saluent cette initiative, faisant grimper le titre. L'action Snap a progressé de plus de 13% après l'annonce de l'entrée au capital ... Lire la suite
-
La nouvelle structure détenue par l'Etat, baptisée Bull, va accueillir les activités hypersensibles du groupe en matière de calcul. "Une étape décisive pour la souveraineté technologique de la France". Le ministère de l'Economie a salué la vente des activités stratégiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer