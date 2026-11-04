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Oracle renonce à un accord de 7 milliards de dollars avec Tencent dans le domaine de l'IA sous la pression de Trump, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 06:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations)

Oracle ORCL.N a annulé un contrat de location de puces d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec Tencent 0700.HK après avoir cédé à la pression de l'administration Trump, a rapporté mercredi le Financial Times.

* Des responsables américains ont contacté Oracle pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant l'accord avec Tencent, a indiqué le journal, citant des sources proches du dossier

* Tencent a également reçu des visites de hauts responsables de la province du Guangdong, où le groupe est basé, qui ont demandé à l'entreprise de soutenir les puces électroniques chinoises, précise l'article

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Oracle, Tencent et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cet article

* Le Financial Times avait rapporté le mois dernier que Tencent avait signé avec Oracle , son plus important contrat de location à l’étranger , d’une valeur estimée à 7 milliards de dollars

* Selon cet article,cet accord aurait permis à Tencent d’accéder à environ 100.000 puces d’IA de pointe qui n’étaient pas disponibles en Chine en raison des restrictions imposées par Washington et Pékin

* Tencent avait conclu un contrat de location de cinq ans portant sur plusieurs centres de données d’Oracle en Asie du Sud-Est, selon cet article

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