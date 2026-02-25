Oracle progresse après qu'Oppenheimer l'a relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Oracle ORCL.N en hausse de 2,2 % à 149,3 $ en pré-marché après qu'Oppenheimer ait relevé le titre de "performer" à "surperformer"

** Le courtier fixe un PT de 185 $, ce qui implique une hausse de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Elle affirme que la baisse a réduit de plus de moitié les multiples de valorisation depuis septembre

** Elle estime qu'Oracle est un "solide générateur de croissance du BPA"; elle prévoit un doublement du BPA d'ici à l'exercice 30, même après une réduction des prévisions

** Elle ajoute que les risques liés à l'exposition de la contrepartie OpenAI et les besoins de financement "commencent à s'atténuer", soutenus par les plans de levée de capitaux et la dynamique des méga-clients

** Elle indique également qu'Oracle est "relativement immunisée" contre les perturbations de l'IA grâce à la force de ses applications ERP/financières; elle note une "sous-détention" par les institutions

** La note moyenne des 44 analystes couvrant l'action est "acheter" et l'objectif de prix médian est de 275 $, ce qui implique une hausse de ~88% par rapport à la dernière clôture - données compilées par LSEG

** Les actions d'Oracle ont plongé d'environ 25 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de 0,7 % de l'indice S&P 500 .SPX .