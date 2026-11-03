Oracle plonge après avoir annoncé la vente d'actions et d'obligations pour un montant de 20 milliards de dollars afin de financer ses projets dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions d'Oracle, le géant des logiciels

ORCL.N , ont reculé de 1,5 % à 117,44 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi, après que la société a bouclé une levée de fonds de 20 milliards de dollars destinée à financer son expansion dans le domaine de l'IA

** Lundi en fin de journée, la société a vendu environ 86,2 millions d’actions à 116 dollars et émis pour 10 milliards de dollars d’obligations sur cinq échéances différentes

** L'action ORCL a chuté de 8,8 % pour clôturer à 119,22 dollars lundi, après que la société a dévoilé ces émissions simultanées destinées à des besoins généraux de l'entreprise, notamment les dépenses d'investissement, le remboursement de la dette, les acquisitions, les dividendes en espèces et les rachats d'actions

** La semaine dernière, ORCL a déclaré qu’elle prévoyait que ses dépenses d’investissement atteindraient leur pic au cours de cet exercice fiscal et du suivant, et a précisé qu’elle ne lèverait pas plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire dédié à l’IA d’ici la fin de l’exercice fiscal 2030

** La société basée à Austin, au Texas, compte environ 3,1 milliards d’actions en circulation à l’issue de l’opération de levée de fonds

** BofA est le coordinateur mondial et le co-teneur de livre pour les deux opérations, aux côtés notamment de Wells Fargo, Citigroup, BNP Paribas, Deutsche Bank et JP Morgan

** À la clôture de lundi, l'action ORCL avait perdu environ 39 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 41 analystes est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 240 dollars, selon LSEG