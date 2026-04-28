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Oracle plombé par un article du WSJ au sujet d'OpenAI
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:57

Oracle s'affaisse de 3,6% en début de séance, victime collatérale de la parution d'un article ce matin dans le Wall Street Journal (WSJ), selon lequel OpenAI aurait récemment manqué ses propres objectifs en matière d'utilisateurs nouveaux et de revenus.

Ces difficultés d'OpenAI accroissent l'attention portée à la capacité de cette société à financer ses engagements de capital de 1 500 MdsUSD, pesant sur le secteur technologique et l'action Oracle, selon Wedbush qui réagit à cet article.

Wedbush pense toutefois que les préoccupations récentes autour d'OpenAI sont exagérées, l'entreprise disposant de suffisamment de capitaux pour répondre à ses besoins en capacité de calcul au moins pour les trois prochaines années.

Aussi, le broker se dit confiant que le carnet de commandes d'Oracle sera rempli à court terme tandis que le parcours de l'entreprise vers l'introduction en bourse fournira une liquidité suffisante pour ses engagements à long terme.

"Dans l'ensemble, nous pensons qu'OpenAI suit une demande très élevée tant sur le plan grand public qu'auprès des entreprises, et nous sommes fortement en désaccord avec l'idée que la croissance s'affaiblisse", juge-t-il en outre.

"Nous serions acheteurs d'actions technologiques pilotées par l'IA ce matin, et en particulier d'Oracle, de façon à profiter d'une réaction excessive à cet article du WSJ", poursuit Wedbush, qui réaffirme son opinion "surperformance" et sa cible de 225 USD sur Oracle.

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