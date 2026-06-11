Oracle lourdement sanctionné pour sa publication mitigée de la veille

Oracle dévisse de 12% vers 177 USD sur les premiers échanges à Wall Street, lourdement sanctionné au lendemain d'une publication trimestrielle pourtant supérieure aux attentes sur son BPA et ses revenus. Mais une analyse plus détaillée amène Jefferies à émettre des réserves quant aux perspectives, ce qui ne l'empêche toutefois pas de rester à l'achat sur le dossier, tout comme Citi.

Le géant américain des logiciels d'entreprise a dépassé les attentes des analystes au niveau de son BPA ajusté (non-GAAP) au titre de son 4e trimestre comptable, en croissance de 24% à 2,11 USD (contre 1,95 USD attendu), avec un profit opérationnel ajusté en progression de 22% à 8,6 MdsUSD.

Outre les mesures d'efficience opérationnelle prises durant le trimestre, cette progression s'appuie sur une croissance de 21% des revenus ( 20% à changes constants) à 19,18 MdsUSD, un niveau dépassant légèrement les 19,09 MdsUSD anticipés par le consensus.

Ces derniers ont profité de la vigueur des revenus de cloud, qui ont grimpé de 47% à 9,9 MdsUSD, et plus particulièrement d'un quasi-doublement ( 93%) des revenus d'infrastructures cloud (à 5,8 MdsUSD), tandis que ceux des applications cloud n'ont augmenté que de 10% à 4,1 MdsUSD.

Cette croissance des revenus s'est accompagnée d'une forte progression de son carnet de commandes (RPO, ou Remaining Performance Obligations ), de 363% sur un an, pour atteindre 638 MdsUSD ( 85 MdsUSD d'un trimestre à l'autre).

"La plupart des gains en RPO au 3e et au 4e trimestre concernaient des contrats IA à grande échelle où le client payait Oracle à l'avance pour l'achat des GPU, ou le client achetait et fournissait les GPU à Oracle", soulignait le groupe hier soir.

"Les composantes matérielles prépayées et fournies par les clients de nos grands contrats d'IA totalisent désormais 75 MdsUSD, ce qui réduit considérablement le montant de capital qu'Oracle doit lever pour développer nos centres de données d'IA", poursuivait-il.

Jefferies émet des réserves quant aux perspectives...

"Si le carnet de commandes continue d'augmenter, le débat clé est la conversion en revenus", réagit cependant Jefferies, qui pointe un dépassement des attentes de revenus de seulement 81 MUSD, bien plus faible que celui de 300 MUSD observé un an auparavant.

Le broker souligne aussi qu'en dépit du carnet de commandes affiché, Oracle a laissé inchangée sa prévision de revenus pour l'exercice 2026-2027 à 90 MdsUSD ( 34% en rythme annuel), "un maintien susceptible de décevoir ceux qui espéraient une révision à la hausse".

Autre point négatif de la publication, Jefferies pointe la décélération de la croissance à changes constants des revenus SaaS à 9%, soit 2 points de pourcentage de moins que la progression observée au trimestre précédent, ce qui, selon lui, "laisse la théorie de la "SaaSpocalypse" toujours en vie".

...mais reste à l'achat sur le dossier, tout comme Citi

En dépit de ces réserves, l'intermédiaire financier juge exagérée la chute du cours de Bourse consécutive à cette publication et réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 320 USD.

"Nous pensons que l'histoire de l'infrastructure IA d'Oracle reste intacte et que les indicateurs avancés pointent vers une croissance organique durable à venir", déclare Jefferies, qui demeure donc "constructif sur la trajectoire à long terme".

De même, Citi maintient aussi une recommandation "achat" sur Oracle avec un objectif de cours maintenu à 330 USD, percevant "toujours davantage d'éléments positifs que négatifs" dans cette publication trimestrielle qu'il qualifie pourtant de "mitigée".

"Oracle fait preuve d'une discipline financière croissante en profitant d'un environnement tarifaire plus favorable et en obtenant des contrats avec des paiements anticipés plus élevés et une forte exécution de la capacité", explique ainsi la banque américaine.