Oracle lève 20 milliards de dollars auprès d'investisseurs pour financer son expansion dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant les actions au paragraphe 2, contexte au paragraphe 5)

Oracle ORCL.N prévoit de lever 20 milliards de dollars (XX milliards d'euros) par le biais d'émissions obligataires et de ventes d'actions, selon des documents réglementaires publiés lundi, alors que le géant du logiciel fait appel aux investisseurs pour financer le développement coûteux de ses infrastructures d'intelligence artificielle et de cloud computing.

Le cours de l’action de la société a chuté de près de 5 %, prolongeant ainsi une baisse d’environ 33% enregistrée depuis le début de l’année jusqu’à vendredi.

Oracle a indiqué qu’il utiliserait le produit de cette opération à des fins générales, notamment pour financer des dépenses d’investissement, rembourser sa dette, réaliser des acquisitions, verser des dividendes et racheter des actions.

Cette levée de fonds souligne l’ampleur des investissements d’Oracle dans l’IA, alors que la société cherche à plus que tripler son chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2030. La société a déclaré la semaine dernière que les dépenses d’investissement atteindraient leur pic au cours de cet exercice et du suivant, tout en s’engageant à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars (XX milliards d'euros) de financement supplémentaire pour l’IA d’ici l’exercice 2030.

Le cours de l’action a bondi d’environ 11% mercredi après que la directrice financière, Hilary Maxson, a déclaré qu’Oracle s’attendait également à ce que son flux de trésorerie disponible devienne positif au cours du second semestre de l’exercice 2028.

Au 31 août, Oracle affichait 125,34 milliards de dollars (XX milliards d'euros) de billets à payer et autres emprunts, contre un chiffre d’affaires de 67,36 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour l’exercice 2026. La société prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 225 milliards de dollars (XX milliards d'euros) et un bénéfice ajusté dépassant 21 dollars par action pour l’exercice 2030.

Wall Street table sur un bénéfice par action ajusté de 8,14 dollars pour l’exercice 2027, selon les données compilées par LSEG.

L'émission obligataire comprend six tranches arrivant à échéance entre 2029 et 2046, dont une tranche à taux variable et cinq tranches à taux fixe. Les taux d'intérêt, les prix et le nombre d'actions n'ont pas encore été fixés.

Les investisseurs se sont intéressés aux dépenses d’Oracle en matière d’IA, car la société ne dispose pas du chiffre d’affaires de ses concurrents dans le cloud, Microsoft et Amazon, et est fortement exposée à OpenAI, le développeur déficitaire de ChatGPT.