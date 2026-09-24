Oracle en pleine controverse sur son projet de centre de données au Nouveau-Mexique

Oracle recule de 6% en séance ce jeudi après des informations faisant état d'un avis de "force majeure" concernant Project Jupiter, son futur centre de données géant au Nouveau-Mexique. Une nouvelle qui ravive les inquiétudes autour d'un projet déjà confronté à plusieurs obstacles réglementaires et financiers.

Selon Bloomberg, Oracle a adressé cet avis au promoteur du complexe, une filiale de Blue Owl Capital, afin de se donner la possibilité de différer certains paiements si le site n'entrait pas en service comme prévu en 2028. L'action de Blue Owl Capital a également reculé dans le sillage de ces informations.

Les deux groupes se veulent toutefois rassurants. Oracle affirme que Project Jupiter respecte toujours son calendrier et assure rester pleinement engagé dans sa réalisation. De son côté, Blue Owl Capital précise que l'avis de "force majeure" ne modifie pas les engagements financiers associés à ce projet pluriannuel.

Le complexe s'inscrit dans Stargate, le vaste programme américain destiné à développer les infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle. Avec une capacité prévue de 2,45 gigawatts, le campus doit constituer l'un des principaux piliers de cette initiative.

Le projet accumule néanmoins les difficultés. Selon Bloomberg, le gazoduc destiné à alimenter le site accuse désormais près de six mois de retard après plusieurs refus de permis de la part de l'Office foncier de l'Etat du Nouveau-Mexique. Sa mise en service est désormais attendue le 1er février 2027. Le projet fait également face à une opposition locale et environnementale.

A ces obstacles opérationnels s'ajoutent des interrogations sur son financement. Selon le Financial Times, les 18 milliards de dollars de dette d'Oracle liés au projet se négocient déjà à des niveaux traduisant les inquiétudes des investisseurs. Une situation qui contribue à alimenter les craintes du marché autour du coût et du calendrier de cette infrastructure particulièrement ambitieuse.