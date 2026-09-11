Oracle démarre son exercice 2027 sur les chapeaux de roues

Oracle gagne 2% à 156 USD sur les premiers échanges, le géant des logiciels d'entreprise ayant dépassé les attentes au 1er trimestre de son exercice 2027, porté par une accélération massive de son activité d'infrastructure cloud, et affiché un carnet de commandes encourageant pour ses perspectives.

Un trimestre porté par l'essor d'OCI

Sur les trois premiers mois de l'exercice, Oracle a vu son BPA ajusté augmenter de 30%, à 1,92 USD, contre un consensus de 1,74 USD, et son chiffre d'affaires progresser également de 30%, à 19,35 MdsUSD, légèrement au-dessus des 19,13 MdsUSD attendus en moyenne par les analystes.

A 11,6 MdsUSD, les revenus totaux du cloud ont grimpé de 62%, tirés plus spécifiquement par Oracle Cloud Infrastructure (OCI), dont les revenus ont bondi de 121%, à 7,4 MdsUSD, une croissance en forte accélération après celle de 93% du trimestre précédent.

Les applications cloud ont, pour leur part, progressé de 10%, tandis que les activités logicielles traditionnelles (-3%) ont continué de s'éroder, du fait de la migration continue de ses clients des logiciels sur site vers le cloud.

Un carnet de commandes encourageant pour la visibilité

Surtout, le carnet de commandes, mesuré par les Remaining Performance Obligations (RPO), a grimpé de 46% en rythme annuel pour atteindre désormais 664 MdsUSD, une visibilité qui reflète la demande considérable des grands groupes technologiques pour des capacités de calcul dédiées à l'IA.

"Cette croissance du RPO a été portée par plus de 30 MdsUSD de contrats cloud IA supplémentaires réservés. La direction a indiqué qu'en fonction de la structuration de ces nouveaux contrats, il n'y a pas d'impact supplémentaire sur ses plans de levée de capital", souligne Jefferies.

"Au 1er trimestre, Oracle a livré 850 MW de capacité supplémentaire de centres de données, soit près de 3 fois la capacité livrée lors du trimestre précédent", note par ailleurs la banque d'affaires américaine, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 290 USD.

Prévoyant pour le 2e trimestre une croissance de 30% à 34% de ses revenus, dont 65% à 71% pour ses activités cloud, Oracle confirme viser des revenus de 90 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice et rehausse son objectif de BPA ajusté annuel à 8,10 USD, contre 8,05 USD en estimation précédente.

RBC Capital Markets reste prudent sur le dossier

S'il reconnaît lui aussi un trimestre vigoureux, avec l'accélération dans le cloud, RBC Capital Markets se montre toutefois moins enthousiaste que Jefferies, préférant maintenir son opinion "performance de secteur" et abaisser son objectif de cours de 190 à 165 USD.

"Nous restons vigilants alors que l'entreprise doit composer avec des marges plus réduites et le déploiement d'infrastructures nécessitant d'importants investissements en capital", explique la banque canadienne dans sa note de réaction.

RBC souligne en outre que le titre Oracle se négocie à environ 21 fois le BPA estimé pour l'exercice 2027, tandis que son nouvel objectif de cours repose sur un multiple d'environ 17 fois ce même BPA, contre environ 19 fois précédemment.