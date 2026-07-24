Oracle décroche jusqu'à 7 MdsUSD du Pentagone en pleine course au financement de l'IA

Le spécialiste américain des bases de données consolide les licences logicielles du Pentagone dans un contrat unique. Une victoire bienvenue, mais insuffisante pour dissiper les inquiétudes sur sa consommation de trésorerie.

Oracle a obtenu du Pentagone un contrat pouvant atteindre 6,99 MdsUSD sur dix ans afin de centraliser les achats de logiciels du ministère américain de la Défense, de la communauté du renseignement et des garde-côtes. L'accord comprend une première période de cinq ans estimée à 3,31 MdsUSD, suivie d'une option de même durée, ce qui signifie que la totalité du montant annoncé ne constitue pas encore une commande ferme.

Pour le vétéran américain des logiciels d'entreprise, historiquement dominant dans les bases de données et désormais engagé dans une coûteuse expansion de ses capacités cloud, ce contrat renforce surtout la visibilité de ses revenus récurrents auprès du gouvernement fédéral. Washington estime que le regroupement d'accords jusqu'ici dispersés permettra d'économiser au moins 441 MUSD, après la signature en mai d'un contrat comparable pouvant atteindre 9,69 MdsUSD avec Microsoft.

Cette victoire commerciale intervient néanmoins au moment où les investisseurs s'interrogent sur la capacité d'Oracle à financer sa course aux infrastructures d'intelligence artificielle. Le groupe a consacré 55,7 MdsUSD à ses investissements au cours de son exercice 2026 et enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 23,7 MdsUSD. Après avoir déjà levé 48 MdsUSD en dette et en actions, il prévoit encore environ 40 MdsUSD de financements supplémentaires en 2027.

Ces dépenses massives alimentent une croissance spectaculaire d'Oracle Cloud Infrastructure, dont les revenus trimestriels ont bondi de 93%, tandis que le carnet de commandes a atteint 638 MdsUSD. Le marché reste toutefois davantage préoccupé par l'augmentation de la dette et la consommation persistante de trésorerie que rassuré par ce nouveau contrat, le titre reculant d'environ 4% vendredi.