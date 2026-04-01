Oracle commence à licencier des milliers de personnes, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de l'avis d'Oracle aux paragraphes 2 et 3)

Lasociété d' informatique en nuage Oracle ORCL.N licencie des milliers d'employés, a rapporté CNBC mardi, citant deux personnes familières avec le sujet.

Mardi en fin de journée, Oracle a déclaré qu'elle allait licencier 491 employés travaillant à distance dans l'État de Washington et dans ses bureaux de Seattle à compter du 1er juin, selon un avis déposé en vertu de la loi sur l'adaptation des travailleurs et la notification de reconversion ( WARN ).

Cessuppressions d'emplois s'inscrivent dans le cadre d'une "réduction des effectifs et d'autres licenciements", a déclaré Oracle, ajoutant que ses sites de Seattle resteraient ouverts. En mai 2025, l'entreprise comptait environ 162 000 employés à temps plein dans le monde.

La loi WARN impose aux employeurs de donner un préavis d 'au moins 60 joursavant les licenciements.

Oracle a refusé de commenter le rapport de CNBC, bien que plusieurs utilisateurs de médias sociaux sur Reddit RDDT.N , X et le réseau anonyme de travail Blind, aient partagé des détails sur les réductions potentielles, alimentant l'incertitude et la confusion parmi les employés.

Les licenciements interviennent alors qu'Oracle augmente ses dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle afin de mieux concurrencer ses rivaux dans le domaine du cloud, tels qu'Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O .

Dans un document déposé en mars, Oracle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les coûts totaux liés à son plan de restructuration pour l'exercice 2026atteignent jusqu'à 2,1 milliards de dollars,en grande partie en raison des indemnités de départ des employés et des dépenses connexes.

Les actionsde la sociétéont grimpé de plus de 5 % dans les échanges de l'après-midi, mais restent en baisse d'environ 29 % depuis le début de l'année.

Parallèlement, plus de 70 entreprises technologiques ont supprimé environ 40 480 emplois depuis le début de l'année,selon Layoffs.fyi, car les entreprises réaffectent de plus en plus leurs ressources à l'IA, ce qui renforce les craintes des travailleurs quant aux perturbations induites par l'IA.

La semaine dernière, Meta a licencié quelques centaines d'employés au sein de plusieurs équipes, a déclaré une source à Reuters. Au début du mois, Reuters avait rapporté que Meta prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de sa main-d'œuvre.