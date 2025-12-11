 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oracle chute, les prévisions déçoivent et la hausse des dépenses inquiète (actualisé)
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 15:56

(Actualisé avec ouverture de Wall Street et cours des valeurs de la "tech")

par Kanchana Chakravarty

Oracle ORCL.N chute jeudi de près de 16% dans les premiers échanges à Wall Street après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, tout en annonçant une hausse de ses dépenses d'investissement, notamment dans l'intelligence artificielle (IA).

Ces annonces alimentent les craintes selon lesquelles les investissements massifs dans l'IA pourraient prendre plus de temps que prévu avant de porter leurs fruits.

Les dirigeants d'Oracle ont averti que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 devraient grimper à 50 milliards de dollars, soit 15 milliards de dollars de plus par rapport au chiffre communiqué en septembre par le groupe lors de la publication de ses résultats.

Le titre Oracle, qui a pris près de 34% depuis le début de l'année à la faveur des accords signés dans le "cloud computing" (informatique dématérialisée) avec OpenAI et d'autres groupes, ainsi que des projets de construction de centres de données, s'achemine vers sa plus forte baisse quotidienne depuis mars 2001.

Les investisseurs sont cependant devenus plus prudents au fil du temps, examinant de près les résultats des principales sociétés de cloud computing pour y déceler les signes d'une bulle dans l'IA, alimentée par des dépenses importantes, des valorisations élevées, des gains de productivité limités dans le monde réel et des investissements circulaires complexes.

"Notre ressenti est mitigé quant à l'ampleur des investissements dans les centres de données prévus par Oracle pour les années à venir", écrivent les analystes de Morningstar dans une note.

"Si l'enthousiasme pour l'IA diminue à long terme et que des clients clés comme OpenAI réduisent leur demande de calcul, il pourrait être difficile pour Oracle de capter les volumes de travail pouvant se substituer à la formation et à l'inférence de modèles d'IA", ajoutent-ils.

Une mesure très surveillée par les investisseurs portant sur les futurs contrats dans le cloud est également ressortie en dessous des attentes de Wall Street.

Oracle a annoncé 523 milliards de dollars de contrats futurs, contre 526 milliards de dollars anticipés, selon les données de Visible Alpha.

Prié de dire comment le groupe financerait la construction des centres de données lors de la conférence téléphonique qui a suivi la présentation des résultats, le directeur général Clay Magouyrk a déclaré : "L'une (des solutions) consiste à permettre aux clients d'apporter leurs propres puces. Dans ce cas, Oracle n'a évidemment pas à engager de dépenses d'investissement initiales pour ce modèle."

LES VALEURS LIÉES À L'IA RECULENT AUSSI

Oracle a dit prévoir une croissance de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, le troisième de son exercice fiscal décalé, compris entre 16% et 18%, contre un consensus à 19,4%, selon les données de LSEG.

"Ce sera une question de patience pour les investisseurs. Ce boom de l'IA ne sera pas un succès du jour au lendemain, et les dépenses à court terme sont une nécessité, mais cela mettra la pression sur les marges", estime Farhan Badami, analyste marchés chez eToro.

L'action Oracle se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 29,56, contre 27,24 pour Microsoft MSFT.O et 29,06 pour Amazon AMZN.O , selon les données compilées par LSEG.

D.A. Davidson a abaissé son objectif de cours sur Oracle de 200 dollars à 180 dollars alors que l'action se négocie jeudi autour de 191 dollars.

Dans le sillage de la chute d'Oracle, à 14h50 GMT, CoreWeave

CRWV.O recule de 6,21%, Nvidia NVDA.O de 2,80%, Advanced Micro Devices AMD.O de 3,14% et Micron Technology MU.O de 3,35%.

Le secteur technologique .SPLRCT (-1,65%) et celui des semi-conducteurs .SOX (-2,02%) sont dans le rouge à Wall Street.

Au même moment, l'indice Dow Jones .DJI avance de 0,46%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX recule de 0,58% et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,14%.

(Rédigé par Kanchana Chakravarty à Bangalore et Danilo Masoni à Londres, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,4400 USD NASDAQ -1,01%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
213,0500 USD NASDAQ -3,78%
COREWEAVE
82,7818 USD NASDAQ -6,10%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 505,31 Pts Index Ex +0,93%
MICRON TECHNOLOGY
257,7800 USD NASDAQ -2,25%
MICROSOFT
479,5750 USD NASDAQ +0,21%
NASDAQ Composite
23 402,53 Pts Index Ex -1,06%
NVIDIA
177,1152 USD NASDAQ -3,63%
ORACLE
192,470 USD NYSE -13,86%
S&P 500 INDEX
6 862,09 Pts CBOE -0,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/12/2025 à 15:56:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank