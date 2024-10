Or : véritable classe d’actifs ou opportunité passagère ?

(AOF) - Selon Arnout van Rijn, investisseur multi-actifs chez Robeco, au vu de la récente flambée du cours de l’or, le métal précieux devrait être considéré comme une véritable classe d’actifs et non comme une opportunité passagère. Il rappelle que le cours de ce métal précieux a atteint son plus haut niveau historique sur fond d’envenimement de la situation au Moyen-Orient. "La demande des banques centrales et la dynamique de l’offre limitée soutiennent un contexte haussier", ajoute Arnout van Rijn.

Pour Robeco, la crise financière mondiale de 2008-2009 a été le moment décisif qui a marqué le retour en grâce de l'or auprès des Banques centrales. "Alors que certaines institutions financières étaient menacées de faillite en l'absence d'un renflouement, et que l'argent en banque, auparavant considéré comme sûr, était lui aussi menacé, l'or est revenu sur le devant de la scène en tant que réserve de valeur incontestable", précise le gérant.

Arnout van Rijn souligne que "l'or offre une diversification, car il est faiblement corrélé (0,1-0,2) avec les bons du Trésor américain et les actions, et présente même une corrélation négative (-0,2) avec d'autres matières premières".

Aujourd'hui, l'once d'or grappille 0,04% à 2737,25 dollars, évoluant à proximité de son plus haut historique touché mercredi à près de 2760 dollars.