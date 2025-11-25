 Aller au contenu principal
Opus Genetics obtient la note "overweight", Piper Sandler initie une couverture
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Piper Sandler initie la couverture d'Opus Genetics IRD.O avec une note de "surpondération"; fixe le prix de vente à 7 $, ce qui représente une hausse d'environ 250% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société biopharmaceutique au stade clinique augmentent de 4,5 % à 2,09 $ avant la mise sur le marché

** Les courtiers sont optimistes à l'égard d'IRD suite aux données cliniques préliminaires solides pour son programme principal OPGx-LCA5 dans une maladie oculaire ultra rare (LCA5)

** Piper Sandler note que la société cible d'abord les maladies ultra-rare comme LCA5 et BEST1 où la concurrence est minimale et les voies réglementaires souvent plus rapides

** Les huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée; leur estimation médiane est de 8 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action IRD a augmenté de 68,1 %

Valeurs associées

OCUPHIRE PHARMA
1,1300 USD NASDAQ -3,42%
OPUS GENETICS
2,0000 USD NASDAQ +4,71%
