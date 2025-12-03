information fournie par Boursorama avec AFP • 03/12/2025 à 15:07

USA: le secteur privé a détruit 32.000 emplois en novembre contrairement aux attentes

Le secteur privé a détruit 32.000 emplois le mois dernier aux Etats-Unis, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi, prenant de court les marchés qui s'attendaient au contraire à des créations nettes.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Les destructions d'emplois ont été concentrées dans l'industrie et les entreprises de moins de 50 salariés, selon ce baromètre.

Les analystes anticipaient une tendance légèrement positive, avec entre 10.000 et 40.000 créations d'emplois, selon les consensus publiés respectivement par Trading Economics et MarketWatch.

Les données ADP, que certains analystes jugent insuffisamment fiables, sont toutefois regardées de près pour jauger de l'état de la première économie mondiale.

Surtout actuellement car la longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis (du 1er octobre au 12 novembre) a abouti à des données officielles sur l'emploi en pointillés.

Le taux de chômage d'octobre ne sera ainsi jamais publié. Et celui de novembre paraîtra avec retard, après la réunion de la banque centrale (Réserve fédérale, Fed) programmée la semaine prochaine.

Or l'institution monétaire est chargée de fixer ses taux d'intérêt de manière à créer les conditions de la stabilité des prix (considérée comme étant une inflation limitée à 2%) et du plein-emploi.

La faiblesse de l'indicateur ADP est de nature à conforter les marchés dans l'idée que la Réserve fédérale abaissera ses taux pour la troisième consécutive, le 10 décembre, en mettant de côté ses inquiétudes sur l'inflation.